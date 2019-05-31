Агилера показала голую грудь с накладками на сосках в виде автомата Калашникова

, 22:32 Фото 274

Изрядно располневшая певица нисколько не смущается фотографироваться полуголой.

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Фото, видео: Instagram @xtina

Тема:
Кристина Агилера 2

Некогда худышка Кристина Агилера прилично располнела, но это не помешало ей сняться в крайне откровенной фотосессии. Американская поп-звезда разместила в Instagram несколько снимков, на которых она запечатлена с голой грудью, но с экстравагантными накладками на сосках, например, в виде легендарного автомата Калашникова.

Instagram @xtina

Также певица на фото в полуголом виде разбрасывает банкноты и открывает шампанское в окружении молодых мужчин в пиджаках на обнаженных торсах.

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Агилера провокационно подписала снимки: «мама готова с вами поиграть».

Фотосессия в стиле «Города грехов» приурочена к серии ее концертов, которые пройдут на сцене «Планеты Голливуд» в Лас-Вегасе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерты Кристины Агилеры состоятся в Санкт-Петербурге 21 июля, а в Москве — 23 июля.

Тема:
Кристина Агилера 2
5 мар
Кристина Агилера впервые выступит с большим концертом в Санкт-Петербурге

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