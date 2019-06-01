Пожару на заводе в Дзержинске присвоен третий ранг сложности

Пожарные службы ликвидируют возгорание на предприятии под Нижним Новгородом, где в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности. По сообщениям МЧС, огонь перекинулся на соседние здания. Изначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров.

В цехе Дзержинска, где прогремели взрывы, хранились фугасные авиабомбы. Об этом сообщает Интерфакс. По предварительной информации, инцидент произошел в цехе по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл».

Жители города в социальных сетях сообщают, что их просили закрывать закрывать окна. В результате происшествия в домах вылетели стекла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планируется эвакуация жителей близлежащих домов.