Названа предварительная причина взрыва в НИИ «Кристалл» в Дзержинске

Стала известна предварительная причина взрыва в НИИ «Кристалл» в Дзержинске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в одном из цехов завода взорвались боеприпасы.

«Произошло несколько взрывов боеприпасов в цехе, часть из них не разорвалась, существует угроза повторного взрыва», — цитирует свой источник агентство.

Представитель экстренных служб также добавил, что среди боеприпасов были авиабомбы.

Между тем продолжает поступать информация о пострадавших. Как сообщает РЕН, в настоящее время известно, что в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили 22 человека, из них девять человек госпитализированы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как минимум два взрыва прогремели в Дзержинске днем в субботу, 1 июня. В близлежащих домах ударной волной выбило стекла. Жители Дзержинска публиковали в сети последствия взрыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 19 пострадавших.