ПМЭФ близко: Петербург готовится к событию года в мире экономики и бизнеса

Петербург готовится к событию года в мире экономики и бизнеса. Через два дня открывается международный экономический форум (ПМЭФ). Интерес к этому событию всегда колоссальный — только в прошлом году в нем приняли участие 17 тысяч делегатов из 143 стран мира.

И это неудивительно, ведь форум и создавался как своеобразный инструмент для решения важнейших бизнес-задач. Сейчас это площадка для обсуждения проблем в самых разных сферах жизни. Какие новинки ждут участников в этом году, расскажет Кирилл Сергеев.

Тем временем, ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на ПМЭФ Владимир Путин встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии.