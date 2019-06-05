Александр Панайотов попросил оставить Началову в покое

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Певец назвал истории про заряженные мистической силой кремы и воду на могиле Юлии лишь стечением обстоятельств.

Фото: Instagram @panaiotov

Тема:
Юлия Началова 137

Александр Панайотов призвал всех беспокойных фанатов Началовой наконец оставить в покое почившую певицу. В интервью изданию Собеседник.ru он прокомментировал сообщения о том, что люди несут воду и крема на могилу певицы — якобы место упокоения заряжает жидкости магической энергией.

Панайотов предположил, что если бы Началова узнала о чудодейственных свойствах своей могилы, то посмеялась бы.

«Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала. Она была удивительным человеком и всегда все воспринимала с юмором. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой», — рассказывает Панайотов.

Он призвал относиться к сомнительным сообщениям как к стечению обстоятельств и наконец оставить Началову в покое.

«Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти. Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей.

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