МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

, 11:34 Эфирная новость 104

Официальная причина крушения будет озвучена экспертами позднее.

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Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС, Пятый канал

Тема:
Крушение SSJ-100 в «Шереметьево» 77

Стало известно содержание промежуточного доклада по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в «Шереметьево».

Эксперты Международного авиационного комитета (МАК) расшифровали черные ящики, провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна и действия экипажа, а также наземных служб. Известно, что в докладе даны рекомендации по безопасности полетов. Официальную причину катастрофы эксперты МАК должны озвучить позже.

Ровно месяц назад, 5 мая, самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» через 30 минут. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Ранее совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100.

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