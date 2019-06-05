МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Стало известно содержание промежуточного доклада по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в «Шереметьево».

Эксперты Международного авиационного комитета (МАК) расшифровали черные ящики, провели анализ полета, оценили состояние воздушного судна и действия экипажа, а также наземных служб. Известно, что в докладе даны рекомендации по безопасности полетов. Официальную причину катастрофы эксперты МАК должны озвучить позже.

Ровно месяц назад, 5 мая, самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» через 30 минут. Лайнер совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

Ранее совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100.