Деньги, красота, умные технологии: Первый день ПМЭФ-2019 в Петербурге

, 19:47 Эфирная новость 108

На Петербургский международный экономический форум приехало рекордное число гостей — их около 17 тысяч, это делегации из 140 стран мира.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 30

Петербург сегодня — деловая столица, не только России — мира. На международный экономический форум (ПМЭФ-2019) съехались бизнесмены, в управлении которых более 15 триллионов долларов. И это примерно пятая часть всех мировых активов. Форум можно описать тремя словами — деньги, красота, умные технологии. Сотни тысяч живых цветов в убранстве, роботы-баристы и российский Aurus там, где прежде стояли немецкие бизнес-седаны.

Все ждут из Петербурга сенсаций и вот первая: в опубликованном рейтинге — больше всего инвестировали в российскую экономику — американцы, опередив немцев и китайцев. Пусть политики говорят про «санкции», Россия предлагает конкретные проекты, в том числе национального масштаба — Дмитрий Акимов следит за деловой программой.

В кулуарах Петербургского «Экспоцентра» не протолкнуться. Люди в костюмах весь день куда-то спешат. Само слово «экономический» этому собранию не совсем подходит. Здесь говорят о науке, политике, спорте, здоровье, инновациях. Кажется тем, которые здесь не обсуждают, просто не осталось.

Обсуждать экономическое будущее страны начали еще до официального открытия форума. Необходимо стимулировать бизнес, создавать новые рабочие места — тогда и развитие будет. Помочь в этом должны национальные проекты.

«Надо подстегнуть структурные изменения, мы сейчас на самом деле только раскручиваем национальные проекты. Они точечно бьют по тем проблемам, которые раньше не решались», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

На Петербургском форуме главное слово, конечно, «экономический» — и это касается каждого. Банкиры фиксируют резкий рост интереса к частным инвестициям. Вкладывать в акции международных корпораций становится модно. Появляется все больше новых инвестиционных предложений для клиентов. Так, сегодня «Тинькофф» объявил о создании собственной управляющей компании «Тинькофф Капитал».

«Мы решили создавать собственную управляющую компанию „Тинькофф Капитал“, мы видим очень большие возможности на рынке, для тех, которые следят за этим, на рынке произошли огромные изменения за последние полтора-два года и был огромный наплыв розничных инвесторов, увеличили количество общих счетов почти на миллион в прошлом году, и половина — это наши — „Тинькофф“», — сказал председатель правления банка «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Петербург — одна из важнейших площадок и для мирового бизнеса. Пропускать форум из-за санкций, и политических разногласий — значит упускать прибыль и терять огромный рынок.

«Мы соблюдаем все санкционные требования — стараемся адаптироваться к этом. Мы строго соблюдаем санкции. Конечно, санкции никому не помогают. Но все что мы можем это подчиниться им», — отметил президент французской финансовой группы Societe Generale Фредерик Удеа.

Российские компании тоже не ждут, пока запад ослабит санкции. Россия и Китай договорились, что совместно будут создавать новые сорта нефти и влиять на ценообразование, без оглядки на несговорчивых партнеров. «Роснефть» продолжает развитие добычи в Арктике. Создается новый кластер месторождений, который, по предварительным оценкам, будет давать 100 миллионов тонн черного золота в год.

«Наши проекты по развитию центов нефтедобычи в Восточной Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке позволяют хеджировать риски, связанные с недостаточным инвестированием в разработку традиционным запасом нефти. Кроме того, с ростом добычи и торговли углеводородами, мы можем создавать новые марки и сорта нефти, влиять на ценообразование», — отметил председатель совета директоров компании «Роснефть».

Здесь много обсуждают альтернативную энергетику. Российские ученые представили концепцию солнечных батарей, которые дешевле и надежнее западных аналогов.

«Мы надеемся, что наши разработки, позволят вывести солнечную энергетику на новый уровень, поскольку материалы, с которыми работаем, они значительно дешевле и это позволит значительно повысить эффективность солнечных панелей», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук и материалов МГУ Андрей Петров.

Инновации — важная тема этого форума. Так, топливная компания ТВЭЛ и «Курчатовский институт» подписали соглашение о развитии научной инфраструктуры класса «мегасайенс».

«Вот это соглашение создаст уникальную основу для реализации в ужасающе короткие сроки объявленной президентом программы», — рассказал Михаил Ковальчук.

Показать себя инвесторам и потенциальным партнерам сюда приехали практически все субъекты федерации, но самый масштабный стенд — у хозяев мероприятия.

«У нас очень много льгот для инвесторов, для тех инвесторов, которые необходимы городу прежде всего. Это прежде всего IT-технологии, медицина, и разные другие направления, создание технологичных высокооплачиваемых рабочих мест», — рассказал глава Петербурга Александр Беглов.

Всего же форум планируют посетить 17 тысяч гостей — это первый объявленный рекорд. И конечно, все ждут итоговой суммы подписанных контрактов — которая растет с каждым годом.

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