Российское вино нуждается в защите — видео

, 5:45 Эфирная новость 24

Отечественные виноделы требуют защитить марку «сделано в России».

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Тимкив, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 41

Впервые в истории Петербургского форума отдельная дискуссия была посвящена российскому вину. Отечественные производители выступили за справедливость. Добиваются, чтобы российским могло считаться вино, полностью российского производства, от лозы до бутылки. Инициативу продвигают южные регионы, прежде всего, Краснодарский край. Кубанцы, прямо на форуме провели дегустацию продукции. Учитывая вкусы гостей, это было шагом смелым, но абсолютно оправданным.

Чтобы попасть на эту сессию, гостям форума пришлось покинуть бесконечные крытые павильоны и немного пройти под неожиданно палящим петербургским солнцем.

Здесь говорят о виноградарстве — одной из самых сложных и трудоемких отраслей российского сельского хозяйства. С одной стороны, в стране есть производители, которые могут гордиться своим вином, с другой — они до сих пор находятся в одинаковых условиях с теми, кто просто льет по бутылкам сомнительного качества продукт.

Такие уж в России сейчас «правила виноделов». Можно несколько лет ждать пока созреет лоза, правильно снять виноград, выдержать вино. А можно привести виноматериал, почти всегда не самый качественный, из-за границы просто разлить по бутылкам. И в том и в другом случае, на этикетке пишут «сделано в России». К примеру, Краснодарского вина больше, чем там растет винограда.

«Конкуренция должна быть по-настоящему конкуренцией, а не изображением видимости того, что кто-то привез, разлил и имеет право писать на этой же этикетке „вино произведено в Краснодарском крае“. Указывать место происхождения — Краснодарский край — это обман потребителя», — рассказывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Возмущение губернатора можно понять: Краснодарский край — основной винодельческий регион России. Здесь, например, виноделы усадьбы Дивноморское что в Геленджике создают прекрасные вина и успешно экспортируют. Они хорошо знают процесс и понимают, государство должно взять отрасль под свой контроль.

«Должна быть четкая регламентация порядка выпуска отечественного вина из российского винограда, и разграничение розлива вина из импортного виноматериала. Для того чтобы опять-таки, потребитель четко понимал, что он покупает, отечественное вино или зарубежное вино, которое у нас не было произведено, а только разлито», — объясняет исполнительный директор АО «Усадьба Дивноморске» Сергей Безнощенко.

На этикетках их бутылок можно прочесть, где и когда собран виноград. И даже какая именно бригада занималась сбором. У каждой бутылки «Усадьбы Дивноморское» есть номер. Вот это вино «Западный склон» выпущено тиражом 18 тысяч экземпляров. Оно сегодня стало лучшим красным сухим в рейтинге заслуженного сомелье России Артура Саркисяна.

«Здесь мы 18 месяцев выдерживаем во французском дубе, после этого еще порядка года выдерживаем в бутылке и только потом передаем на суд наших любимых и, наверное самых важных людей — наших клиентов», — рассказывает винодел из усадьбы Дивноморское Олег Ничвидюк.

Разговор о винах на международном экономическом форуме продолжили большой дегустацией. Пробовали только то, что вырастили на российских склонах. Можно сказать, что такие вина в стране сейчас редкость.

«К огромному сожалению, сегодня в России около 80% вин, которые представлены на полках и именуются российскими винами, к сожалению, внутри находится импортный виноматериал, который привезен в Россию», сетует генеральный директор ФГУП «ПАО Массандра» Янина Павленко.

Это одна из тем, которую будут обсуждать виноделы осенью на очередном саммите. Он впервые пройдет в Крыму. На старейшем российском винодельческом предприятии «Массандра». Разговор фактически пойдет о создании целой отрасли заново.

Но для этого нужен закон, который обяжет коммерсантов честно писать на этикетке: где растил? И вино ли это вовсе? Или «винный материал»? Сейчас упаковка может ввести в заблуждение.

По внешнему виду, цвету, насыщенности и даже запаху обычный человек, не опытный сомелье, не сможет точно определить: что у него в бокале: вино из винограда, собранного, скажем, на юге России или продукт из винных материалов, привезенных из-за границы, который, может, и не стоит дегустации.

Это, кстати, и к бизнесменам, что приехали в Петербург, тоже относится. Даже в российском вине по несколько тысяч рублей за бутылку, не всегда российский виноград. Но дело тут не только в защите прав потребителей. Виноградарство как отрасль в России, почти полностью уничтоженное в середине 80х, только начинает возрождаться. А это новые рабочие места и развитие экономики регионов. И разве петербургский международный экономический форум не лучшая площадка, чтобы вывести процесс на новый уровень?

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вине XVII века с затонувшего корабля.

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