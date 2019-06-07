Главная тема последних дней — международный экономический форум, который проходит в эти дни в Петербурге. Главное событие, пленарное заседание во главе с президентом России пройдет сегодня.

Однако в плотном рабочем графике участников нашлось место и для развлечений. Неформальная программа форума очень насыщенная — начиная от концерта Земфиры, ночной игры в хоккей, интеллектуальных поединков и необычной советской оперетты. Весь Петербург превратился в одну концертную площадку.

Под звуки пианино в уютной атмосфере интерьеров особняка. Программа минимум — селфи на фоне реки Фонтанки, бокал игристого. Петербургский форум предлагает новый формат развлечения — научный клуб.

«Сегодня мы проводим квартирник на тему «С чего начинаются большие проекты»

Подпевая артистам и питанцовывая, гости форума выкладывают видео в соцсети. Где уже море таких же отчетов от коллег. Вот — Петропавловская крепость.

«Господа, маски сброшены, карты разложены», — исполняет Земфира.

Это словно призыв к странам-участникам к открытому диалогу. На сцене певица, чей концерт сегодня — большая редкость. Но уже второй год для Петербургского форума Земфира делает исключение.

Тем временем любителей острых ощущений в этот вечер собрала другая площадка.

Пистолеты, автоматы, пулеметы, даже снайперские винтовки — на все это предлагают сменить участникам форума свои костюмы, портфели и бумаги. Развлечение для любителей загородного отдыха. Но вот уж точно не спокойного и не тихого. Еще днем ты держишь в руках ручку, а на закате, соревнуясь с коллегами, стреляешь из автомата Калашникова.

В городе же грохот аплодисментов — премьера оперетты «Рабочий и колхозница». В роли Сталина — Сергей Мазаев. Петербургская белая ночь выдалась исключительно звездной.

«Би-2», Гарик Сукачев, Слава. Глюкоза, словно позабыв, что уже через несколько часов ее день рождения — дает концерт в ресторане. Бутусов поет «Гудбай Америка», а группа «Любэ» будто бы тоже обращается к экономистам Нового света, игнорирующим форум, мол не надо так!

«Не валяй дурака, Америка!» — запевает Николай Расторгуев.

Но нашлись и те, кто даже время отдыха от встреч и переговоров проводит с пользой. Для здоровья. Вот, к примеру, команда Петербурга доказывала свои способности на льду в матче против сборной бизнесменов.

«Сыгранные команды или по крайней мере тройки. И мы ждем этого события не меньше чем самого форума», — рассказывает генеральный директор компании-участника ПМЭФ-2019 Максим Соколов.

А вслед за ночной игрой играли уже в Мариинке — ночной концерт. На сцене тоже только звезды: За дирижерским пультом Валерий Гергиев, за роялем — Денис Мацуев.

«Сегодня был не просто концерт, была параллельно запись и это последний из пяти концертов Рахманинова, который мы записали. У нас выходит бокс «Гергиев-Мацуев: Все концерты Рахманинова“», — рассказывает Денис Мацуев.

И это, говорят организаторы, далеко не предел. Форум работает не только днем, но и от заката до рассвета. Утонченно, ярко — только так, как умеют в Петербурге.