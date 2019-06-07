Первая развязка широтной магистрали в Петербурге будет возведена до 2042 года

Трехстороннее соглашение о строительстве первой развязки широтной магистрали в Петербурге подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в пятницу, 7 июня, глава города Александр Беглов, гендиректор АО «Западный скоростной диаметр» Константин Попов и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Развязка обеспечит прямую связь ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами, а после завершения строительства широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) свяжет в единую систему ЗСД, ШМСД и КАД.

Реализация проекта будет идти в рамках государственно-частного партнерства при финансовой поддержке ВТБ и «Газпромбанка». Власти города и АО «Западный скоростной диаметр» осуществят подготовку территории и проектирование будущей развязки. Срок окончания всех работ — до 2042 года.

Беглов и Костин обсудили ход работ по другим инфраструктурным и социальным проектам, отмечает пресс-служба главы города. В частности, прорабатывается вопрос строительства второй очереди терминала «Пулково». Также планируется расширить сеть услуг по Единой карте петербуржца, которую выпускает ВТБ.

«ВТБ — наш надежный стратегический партнер. Уверен, что у нас и дальше будут самые интересные и продвинутые проекты», — сказал глава города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Александра Беглова, Северная столица становится драйвером российской экономики.