Глава Петербурга: Северная столица становится драйвером российской экономики

Глава Петербурга Александр Беглов в четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заявил, что Северная столица начинает возвращаться в федеральную повестку и по праву становиться драйвером российской экономики.

В ходе беседы с МИЦ «Известия», Александр Беглов отметил, что достигнута договоренность с федеральным центром о выпадающих доходах в Петербурге и на эти цели получено уже 13,5 миллиарда рублей. Кроме того, глава Петербурга рассказал, что он обращался за помощью к президенту России Владимиру Путину и Кабмину РФ касаемо выкупа социальных объектов.

«Нам выделили из резервного фонда правительства 10,5 миллиардов рублей на выкуп 25 детских садов, четыре школы, 15 объектов медицинского направления, в том числе 14 офисов врачей общей практики. И почему это произошло, потому что на сегодняшний день произошел дисбаланс между строительством жилья и социальной инфраструктурой. Эти проекты мы уже реализовываем, до конца года все они будут введены в строй», — сказал Александр Беглов.

В ближайшую пятилетку в Петербурге должны быть реализованы 25 проектов, касающихся транспортной инфраструктуры. По словам Александра Беглова, на эти цели потребуется 123 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов возьмет на себя федеральный центр.

«Для нас это очень важные цифры и очень важная помощь от федерального центра. Но это не просто так, потому что нам нужно было подготовиться, представить свои обоснования, свои проекты, мы это умеем делать, знаем, как это делать, это дает соответствующие результаты. Кроме того, мы буквально несколько часов назад подписали соглашение между РЖД и правительством Петербурга. Это предусматривает 88 миллиардов рублей вложения инвестиций в Санкт — Петербургский центральный железнодорожный узел», — отметил Александр Беглов.

Градоначальник пояснил, что благодаря этому удастся значительно улучшить инфраструктуру и обновить подвижной состав.

« Это дает нам возможность расширить узкие места, прежде всего обеспечить другой скоростной режим электричек, особенно это касается от центра до Колпино, от Колпино до Тосно, и ряд других направлений. Кроме всего прочего, это покупка 28 вагонов, это 170, в принципе, если в пересчете брать из поездов, это 170 вагонов и 28 поездов. Безусловно конечно, это „Бронка“, это обход города грузовым ж/д транспортом, который даст нам возможность развивать ту же самую сеть электропоездов, ну и самое главное, это строительство путепроводов, мы договорились с РЖД о строительстве шести путепроводов уже до 2026 года. Это софинансирование, совместные проекты. Город вложит порядка 30 миллиардов рублей», — сказал глава Петербурга.

Отдельно Александр Беглов затронул тему развития Кронштадта, которое будет воплощаться в жизнь совместно с Министерством обороны РФ и представителями бизнеса.

«Мы подписали соответствующее соглашение о развитии, практически это остров фортов будет у нас, там будет и большой музей и я думаю, что это будет самый большой музей в Европе, не только в Европе, но и во всем мире. Я считаю, что через пять-семь лет Кронштадт станет одним из самых красивых городов не только России, но и Европы, поэтому предлагаю приезжать к нам, покупать квартиры в Кронштадте, не пожалеете, хочу сказать», — заключил Александр Беглов.

Еще один подобный инфраструктурный проект — развитие исторического района Сестрорецка — Горская с привлечением инвесторов. На данный момент запланировано подписание порядка двадцати проектов на общую сумму около 180 миллиардов рублей.

«Еще один из таких инфраструктурных объектов, это развитие Горской, там большой комплекс тоже такой деловой, зоны развития IT — технологий, развития гостиничного комплекса, офисного, но и ряд других направлений, безусловно это конечно развитие общественных пространств. Владимир Владимирович (Путин — Прим.ред.) поддержал предложение горожан, чтобы на месте судебного квартала развивался арт-парк. Большой парк, это центр города. Это справедливое решение, которое мы сейчас реализовываем. Безусловно то, что касается благоустройства города — это работы, привлекаем инвесторов, и я очень рад, что на сегодняшний день мы планируем подписать порядка 20-ти проектов — общей стоимостью порядка 180 миллиардов рублей», — сказал глава Петербурга.

Говоря о ситуации с частными инвестициями в городские проекты и о заинтересованности бизнеса, Александр Беглов подчеркнул, что необходимо давать инвесторам возможность иметь соответствующие льготы. Предприниматели не должны бояться вкладывать средства в долгосрочные проекты.

«Мы исходим из той политики, что инвестиционная политика в городе должна быть, как у садовника, который чем больше ухаживает за деревом, тем больше получает плодов, создавать максимальные условия. К примеру, мы приняли постановление, для того, чтобы строить здесь гостиницы разного класса, мы пошли на то, чтобы дать инвестору возможность иметь соответствующие льготы, инвесторы уже откликаются, у нас уже пришло определенное количество заявок, но для нас очень важно и государственно-частное партнерство, которое мы на сегодняшний день развиваем, много есть соответствующих примеров и для нас безусловно важно, чтобы бизнес не боялся вкладывать свои инвестиции в наш город» , — подчеркнул Александр Беглов.

Известно, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Беглов заявил о необходимости введения туристического сбора. Эти средства будут направлены, в частности, на реставрацию исторических зданий в центре Петербурга и на развитие туризма в целом.

«Нам нужно десять миллиардов рублей, чтобы в первую очередь решить те здания, которые находятся под охраной. Это порядка 255 жилых домов и других зданий со сложной архитектурой и требующей особого внимания. Всего у нас в городе девять тысяч зданий, поэтому работы на долго хватит, но я хотел бы обратить внимание, на то, что в 2018 году город посетило больше восьми миллионов туристов. Из них половина иностранцев и ведение туристического сбора всего 100 рублей в сутки, это не те деньги, сумма не большая, но для города это от полутора до двух миллиардов в год. Это хорошие деньги, которые в общем-то дадут возможность заняться историческим центром, но и самое главное развивать туризм в нашем городе», — сказал глава Петербурга.

Говоря о перспективах развития данной отрасли, Александр Беглов добавил, что туристический поток в ближайшие годы должен вырасти, минимум, в полтора раза с восьми до 12 миллионов человек. По его словам, для этого имеются все необходимые составляющие и ПМЭФ является ярким тому доказательством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПМЭФ-2019 привлечет в Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей.