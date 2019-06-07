Петербург передал Минприроды полигон «Красный Бор»

Полигон «Красный Бор» перейдет в ведение Министерства природных ресурсов и экологии. Соглашение об этом подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в пятницу, 7 июня, глава города Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Как сообщил министр, процесс передачи полигона из городской в федеральную собственность ведется активно и может завершиться уже к концу 2019 года.
Ранее обслуживание «Красного Бора» осуществлялось из городского бюджета. Беглов отметил, что выделение средств на полигон продолжится до его полной передачи.
Он подчеркнул, что проблема «Красного бора» — не только городская, но и всероссийская. Более того, есть озабоченность и у соседних стран региона, которые в 1990 годы также поставляли сюда свои отходы. Беглов выразил пожелание, что в течение шести — семи лет эта экологическая проблема будет решена.
Ранее 5-tv.ru передавал, что на полигоне «Красный бор», расположенном в 30 километрах от центра Петербурга на территории Тосненского района Ленобласти, скопилось два миллиона тонн промышленных химикатов.