Петербург передал Минприроды полигон «Красный Бор»

Полигон «Красный Бор» перейдет в ведение Министерства природных ресурсов и экологии. Соглашение об этом подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в пятницу, 7 июня, глава города Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Как сообщил министр, процесс передачи полигона из городской в федеральную собственность ведется активно и может завершиться уже к концу 2019 года.

Ранее обслуживание «Красного Бора» осуществлялось из городского бюджета. Беглов отметил, что выделение средств на полигон продолжится до его полной передачи.

«Город сам по себе не будет уходить от этой проблемы. Так что всегда можете рассчитывать на нас. Соответствующие структуры у нас есть, специалисты есть. Введем в курс дел», — сказал глава города на Неве.

Он подчеркнул, что проблема «Красного бора» — не только городская, но и всероссийская. Более того, есть озабоченность и у соседних стран региона, которые в 1990 годы также поставляли сюда свои отходы. Беглов выразил пожелание, что в течение шести — семи лет эта экологическая проблема будет решена.

Ранее 5-tv.ru передавал, что на полигоне «Красный бор», расположенном в 30 километрах от центра Петербурга на территории Тосненского района Ленобласти, скопилось два миллиона тонн промышленных химикатов.