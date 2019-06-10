В Китае полиция разогнала протестующих против нового закона дубинками и газом

Самая массовая в истории страны акция протеста в Китае завершилась столкновениями с полицией. На улицы Гонконга вышли около миллиона человек. Они пришли в правительственный квартал, выступая против принятого закона об экстрадиции преступников в Китай.

После того как активисты попытались штурмовать здание парламента, стражи порядка пустили в ход резиновые дубинки и слезоточивый газ. В ходе стычек двое полицейских были ранены.

Оппозиция в Гонконге уже заявила — новый закон будет применяться не только против преступников, но и для борьбы с местными правозащитниками. Пекин, в свою очередь, уверяет, что каждое дело об экстрадиции будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о протестах в Киеве, связанных с убийством пятилетнего ребенка полицейскими.