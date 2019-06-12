Девушка и водитель троллейбуса спасли унесенного потоком воды ребенка в Севастополе

Жители Севастополя пережили настоящее стихийное бедствие, когда 7 июня на город обрушились сильнейшие ливни, и дороги превратились в полноводные реки.

Однако помимо транспортного и коммунального коллапса, этот день мог закончиться трагедией для семьи маленького мальчика, которого на улице Кожанова бурный поток воды подхватил и понес по проезжей части прямо под колеса автомобиля.

К счастью, беспомощного малыша вовремя заметили взрослые — из троллейбуса выбежал водитель, а из остановившейся маршрутки — пассажирка. Вдвоем им удалось подхватить мальчика и отнести в безопасное место.

Видео спасения мальчика стало быстро распространяться по соцсетям, а городской департамент транспорта намерен ходатайствовать о награждении водителя троллейбуса и девушки. Личность мужчины уже известна — это Валерий Скоморохов, а вот отважную спасительницу пока найти не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о чудесном спасении ребенка, упавшем с балкона девятого этажа в Петербурге.