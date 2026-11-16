Снег до обеда: москвичей предупредили о временном снежном покрове

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Василиса Власова
Василиса Власова 35 0

Среднесуточная температура воздуха в столице останется положительной и превысит климатическую норму примерно на 1,5 градуса.

В Москве выпадет снег в ночь на среду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

В Москве выпадет снег в ночь на среду

Главный специалист московского метеорологическое бюро Татьяна Позднякова проинформировала о том, что в ночь на среду в Москве выпадет снег. Об этом она рассказала РИА Новости.

«В ночь на среду у нас будут приниматься осадки в виде снега и мокрого снега, возможно формирование временного снежного покрова», — отметила Позднякова.

При этом снег не задержится на улицах столицы надолго.

«Он продержится, может быть, до второй половины дня, потому что среднесуточная температура воздуха будет положительной, примерно на 1,5 градуса выше климатической нормы», — пояснила она.

Специалист отметила, что стабильный снежный покров в столице обычно ложится в конце ноября — в последней декаде месяца.

«В декабре он может пропасть, но все-таки какое-то время этот снежный покров продержится на столичной земле», — подвела итог Позднякова.

До этого в Гидрометцентре России сообщали о мокром снеге, который выпал ночью 15 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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