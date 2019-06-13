Основная волна ЕГЭ завершается в России

Сегодня, 13 июня, последний день основного периода Единого государственного экзамена. 230 тысяч выпускников страны вновь сядут за парты, чтобы показать свои знания, на этот раз — по биологии и информатике.

Результаты будут известны не позднее 27-го июня. В случае возникновения претензий, апелляцию можно подать только в течение двух рабочих дней после публикации результатов.

Полностью завершенным ЕГЭ можно будет считать 1 июля. До этого числа основную его часть будут продолжать резервные дни — для сдачи всех экзаменов.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рособрнадзор представил результаты первых ЕГЭ в 2019 году.