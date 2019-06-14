Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Захара Селедкова

, 9:35 Эфирная новость 11

У мальчика лимфома Ходжкина. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 255

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 11-летний Захар.

Ему приходится противостоять тяжелой болезни. Это лимфома Ходжкина. И хотя врачи научились с ней успешно бороться именно в этом случае справиться пока не удается. Детский организм измотан химиотерапией.

И только одно лекарство может помочь. Но для продолжения лечения — маме Захара не хватает денег.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 6 миллионов 322 тысячи 873 рубля.

Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел 255
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