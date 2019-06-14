Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Захара Селедкова

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 11-летний Захар.

Ему приходится противостоять тяжелой болезни. Это лимфома Ходжкина. И хотя врачи научились с ней успешно бороться именно в этом случае справиться пока не удается. Детский организм измотан химиотерапией.

И только одно лекарство может помочь. Но для продолжения лечения — маме Захара не хватает денег.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 6 миллионов 322 тысячи 873 рубля.

Спасибо вам.