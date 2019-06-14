Видео: хоккеист Соколов вышел из СК во Всеволожске после допроса по делу об убийстве жены

Видео, как экс-хоккеист Максим Соколов покидает здание следственного отдела во Всеволожске, оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Мужчина давал показания по делу об убийстве своей супруги Ирины.

Главным подозреваемым по этому делу является их младший сын Арсений. 15-летнего подростка подозревают не только в жестокой расправе над матерью, но и в нанесении повреждений старшему брату.

В доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района, где проживала семья, уже прошли обыски. СК РФ предоставил жуткое видео с места ЧП.

Еще накануне, 14 июня, младший сын вратаря — Арсений Соколов убеждал следователей, что в тяжком преступлении виноват его старший брат — Максим. Якобы он убил их 45-летнюю мать.