Видео: хоккеист Соколов вышел из СК во Всеволожске после допроса по делу об убийстве жены

Видео, как экс-хоккеист Максим Соколов покидает здание следственного отдела во Всеволожске, оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Мужчина давал показания по делу об убийстве своей супруги Ирины.
Главным подозреваемым по этому делу является их младший сын Арсений. 15-летнего подростка подозревают не только в жестокой расправе над матерью, но и в нанесении повреждений старшему брату.
В доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района, где проживала семья, уже прошли обыски. СК РФ предоставил жуткое видео с места ЧП.
Еще накануне, 14 июня, младший сын вратаря — Арсений Соколов убеждал следователей, что в тяжком преступлении виноват его старший брат — Максим. Якобы он убил их 45-летнюю мать.
В тот момент, когда соседи вошли в дом Ирина Соколова была уже мертва, а старший сын — Максим лежал на полу раненный. По некоторым данным, Арсений заявил на допросе, что увидев умершую мать — он схватил нож, и несколько раз ударил брата. И вот теперь — следствие подозревает и в убийстве, и в нападении, виноват именно Арсений Соколов. Его брат Максим находится в больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь.
С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.