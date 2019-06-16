Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске. Экспозиция стала доступна для посетителей впервые за восемь лет после начала боевых действий. По словам руководителя музея Урута Ибрагима, многие посетители, побывав на экскурсии, изъявляют желание связать свою жизнь с медициной.
«
Стоит отметить, что музей сирийской медицины и науки разместился в древнем здании больницы, возведенном еще в XII веке. Часть ценных экспонатов во время войны была вывезена, другая — надежно укрыта. В настоящий момент старинные артефакты — медицинские инструменты и архивные документы, в том числе труды Авиценны, становятся вновь доступны для обозрения посетителями.
Гороскоп на 16 июня: Девы, сбросьте кожу!
Ранее 5-tv.ru сообщал, что день рождения Пушкина отпраздновали в Сирии.