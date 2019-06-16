Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске

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Экспозиция стала доступна для посетителей впервые после начала боевых действий.

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Тема:
Война в Сирии 4257

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Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске. Экспозиция стала доступна для посетителей впервые за восемь лет после начала боевых действий. По словам руководителя музея Урута Ибрагима, многие посетители, побывав на экскурсии, изъявляют желание связать свою жизнь с медициной.

«Сегодня сюда на экскурсии с удовольствием приходят школьники. Многие из них мало что видели в своей жизни, кроме войны. Сейчас, когда она ушла, они приходят сюда, чтобы научиться ценить жизнь. Многие после экскурсий говорят, что очень хотели бы стать врачами, чтобы спасать людей», — цитирует Урута Ибрагима РИА Новости.

Стоит отметить, что музей сирийской медицины и науки разместился в древнем здании больницы, возведенном еще в XII веке. Часть ценных экспонатов во время войны была вывезена, другая — надежно укрыта. В настоящий момент старинные артефакты — медицинские инструменты и архивные документы, в том числе труды Авиценны, становятся вновь доступны для обозрения посетителями.

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