Более двух миллионов человек вышли на акцию протеста в Гонконге

В Гонконге готовятся к новым акциям протеста. Полиция усилила охрану правительственного комплекса. Накануне на улицы мегаполиса вышли больше двух миллионов человек. В основном это студенты. Они выступили против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай. Митингующие опасаются, что под эти нормы попадут не только фигуранты уголовных дел, но и несогласные с политикой КНР.

Глава Гонконга, от которой митингующие требовали уйти в отставку, призвала жителей к спокойствию. Кэрри Лам заявила, что рассмотрение спорного документа власти отложили, но демонстрантам этого показалось мало. Они обещали снова выйти на улицу и объявить еще более масштабную забастовку.

Гонконг, который является один из ведущих финансовых центров мира, стал частью Китая в 1997 году. Раньше специальный административный район находился в аренде у Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несколько дней назад полиция разогнала протестующих в Гонконге дубинками и слезоточивым газом.