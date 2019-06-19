Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске

В сирийском Дамаске в полную силу заработал крупнейший медицинский центр. После нескольких лет блокады и постоянных обстрелов боевиков, больница вновь принимает пациентов. Здесь полностью обновили все оборудование, работают высококвалифицированные врачи, больным оказывают помощь даже в самых сложных случаях. Причем совершенно бесплатно, такова политика Минздрава страны. Подробности в материале Вадима Хуланхова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители.