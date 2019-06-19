Как задать вопрос президенту РФ в прямом эфире 20 июня?

В этот четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин традиционно будет отвечать на волнующие граждан нашей страны вопросы. Прямой эфир с этого мероприятия начнется ровно в полдень по московскому времени. Пользователи социальной сети Одноклассники смогут пообщаться с главой государства с помощью мобильного приложения ОК Live.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в приложение ОК Live и пройти авторизацию с помощью аккаунта в Одноклассниках или по номеру телефона.

2. Кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту».

3. Создать стрим и дождаться ответа от редактора трансляции «Прямой линии», эфир которой можно продолжать смотреть во время ожидания.

4. Если вопрос будет выбран, видео пользователя ОК появится в студии «Прямой линии», после чего он сможет обратиться к президенту в прямом эфире.

Редакторам трансляции мероприятия будет видна карта всех стримов. Они смогут написать комментарий пользователю или созвониться с ним через приложение ОK Live.

Кроме того, зрители «Прямой линии» в Одноклассниках сами получат возможность оценивать вопросы других. Для этого необходимо присоединиться к голсованию, которое пройдет во время трансляции. Зрителям будет предложено выбрать лучший вопрос из заданных в прямом эфире за последний час.

Одним из нововведений этого года стал искусственный интеллект ОК, который поможет редакторам трансляции «Прямой линии». Нейросеть будет выводить в спискок стримов пользователей, с которыми возможно стабильное по качеству изображения и звуку соединение.