Как задать вопрос президенту РФ в прямом эфире 20 июня?

, 12:56 217

Пользователи Одноклассников получат уникальную возможность общения с главой государства с помощью мобильного приложения ОК Live.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 93

В этот четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин традиционно будет отвечать на волнующие граждан нашей страны вопросы. Прямой эфир с этого мероприятия начнется ровно в полдень по московскому времени. Пользователи социальной сети Одноклассники смогут пообщаться с главой государства с помощью мобильного приложения ОК Live.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в приложение ОК Live и пройти авторизацию с помощью аккаунта в Одноклассниках или по номеру телефона.

2. Кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту».

3. Создать стрим и дождаться ответа от редактора трансляции «Прямой линии», эфир которой можно продолжать смотреть во время ожидания.

4. Если вопрос будет выбран, видео пользователя ОК появится в студии «Прямой линии», после чего он сможет обратиться к президенту в прямом эфире.

Редакторам трансляции мероприятия будет видна карта всех стримов. Они смогут написать комментарий пользователю или созвониться с ним через приложение ОK Live.

Кроме того, зрители «Прямой линии» в Одноклассниках сами получат возможность оценивать вопросы других. Для этого необходимо присоединиться к голсованию, которое пройдет во время трансляции. Зрителям будет предложено выбрать лучший вопрос из заданных в прямом эфире за последний час.

Одним из нововведений этого года стал искусственный интеллект ОК, который поможет редакторам трансляции «Прямой линии». Нейросеть будет выводить в спискок стримов пользователей, с которыми возможно стабильное по качеству изображения и звуку соединение.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 93
29 июн
Получившая гражданство экс-украинка Баракат наконец может встретиться с семьей
26 июн
Экс-украинке, пострадавшей в Сирии, вручили российский паспорт
26 июн
Владимир Путин дал указания по итогам «Прямой линии»
25 июн
Экс-украинка рассказала, как Владимир Путин помог ей получить гражданство РФ
25 июн
Путин дал гражданство России украинке, позвонившей на «Прямую линию»
10 июн
Путин рассказал, почему задействовал чиновников на «Прямой линии»
8 июн
Многодетная мама из Томска добилась встречи с губернатором
8 июн
Глава Томской области извинился перед многодетной матерью, позвонившей Путину
8 июн
Автор «космического» вопроса Путину прокомментировал ответ президента
8 июн
Мировая реакция на «Прямую линию» Путина

Читайте также

В сети высмеяли желание МИД Украины разобраться с Книгой рекордов Гиннесса

Путин высказался об «убийстве» журналиста Бабченко и «расстрельном списке»
+22° Днём +22°
Ночью +13°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

13:10
Площадь пожаров в России за сутки увеличилась вдвое
12:56
Как задать вопрос президенту РФ в прямом эфире 20 июня?
12:44
Донецк подвергся массированному артобстрелу ВСУ
12:36
Полицейский кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 80-летнюю старушку
12:29
ЕС справился с вредом от российский контрсанкций — Могерини
12:23
«Забудьте о газировке!»: Россиянам посоветовали, что пить в жару
12:14
Седина в бороду: Трамп идет на выборы — его конкурент не молод и давно знаком
11:57
Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами
11:31
«Я честно ответил» — Платини туманно пояснил причины задержания
11:25
Видео: Старший сын экс-хоккеиста Соколова переведен из реанимации
11:10
Кирилл Вышинский: Меня посадили в тюрьму для шантажа обменом
11:03
Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска
10:50
РЖД может соединить аэропорт Пулково с Петербургом транзитной веткой
10:36
Задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*
10:21
«Обошлось»: Киркоров опубликовал видео жуткой посадки самолета в «Домодедово»
10:13
Видео: Археологи нашли на дне Черного моря «корабль Одиссея»
9:54
Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске
9:39
В результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек— видео
9:28
Звезды на погоны: В России меняют правила получения звания старшего лейтенанта
9:16
Kyiv вместо Kiev: В США решили изменить написание названия украинской столицы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью