Двое полицейских наказаны за «слив» видео катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Двое сотрудников полиции, допустивших попадание в интернет видео катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае этого года, наказаны, пишет URA.RU.

Оба правоохранителя, имевших ранг капитана полиции, снимали трагедию в диспетчерской с камер наблюдения. При этом на заднем плане слышны их смех и комментарии. После один из них отправил видео знакомым через WhatApp, а те уже выложили в интернет.

Эта запись вызвала негативный общественный резонанс.

В результате проверки в действиях сотрудников полиции составов административного правонарушения или преступления выявлено не было, но наказали их за нарушение нравственно-этических основ служебной деятельности. Один из них был уволен из органов, другой получил выговор.

5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, вылетевший из «Шереметьево» в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт через 28 минут полета и совершил жесткую посадку, во время которой у лайнера сломались стойки шасси и загорелись двигатели. В считанные секунды машину охватило пламя, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах катастрофы SSJ-100.