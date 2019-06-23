Синоптики напугали москвичей «настоящей осенью» в июне

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На столицу надвигается похолодание.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, Вячеслав Прокофьев

Тема:
Погода 3828

Жаркая погода перестанет радовать жителей Москвы и Подмосковья уже в конце следующей недели. Как в беседе с РИА Новости заявил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, на столицу надвигается «настоящая осень».

«Сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса, выпало всего 17% месячной нормы осадков. А впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — сказал Тишковец.

При этом, по его словам, начало будущей недели выдастся в Москве и Московской области довольно комфортным. Ночью столбик термометра будет показывать не менее 13 градусов, а дневная температура воздуха составит от 21 до 24 градусов. Осадков не ожидается. Однако, в пятницу, 28 июня, ситуация категорически изменится.

«В ночные часы воздух остынет до пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов», — отметил синоптик, добавив, что подобные погодные условия соответствуют «параметрам сентября». Также ожидаются дожди. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в конце текущей недели Петербург затопили сильнейшие ливни.

Тема:
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