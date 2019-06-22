Оправдал название «Северная Венеция»: Сильнейшие ливни затопили Петербург после жары

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Уровень воды на некоторых улицах превысил диаметр автомобильных колес.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, ВКонтакте @spb_today

Тема:
Погода 3827

Над Петербургом после жаркого дня в пятницу, 21 июня, прошел грозовой фронт с сильнейшими ливнями. Количество выпавших осадков еще предстоит озвучить синоптикам, однако жители и гости города на Неве с лихвой ощутили на себе последствия стихии.

В центре города на пересечении реки Фонтанки и Невского проспекта возле Аничкова моста проезжая часть и сама превратилась в реку. На кадрах очевидцев заметно, что вода достигает днища автомобилей, а на тротуарах едва не тонут прохожие.

На Октябрьской набережной из-за уровня воды машины практически плыли по дороге.

На пересечении Лиговского проспекта с улицей Воздухоплавателей уровень воды и вовсе оказался выше середины колес автомобилей.

Во Фрунзенском районе на улице Белы Куна в одном из подъездов жилого дома вода сквозь все перекрытия льет как из ведра.

Кроме того, подтопило вестибюль станции метро «Площадь Восстания».

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что к вечеру на Петербург обрушится ливень.

Тема:
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