Дочь Юлии Началовой рассказала о жутких болях матери

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Вера Алдонина поделилась подробностями проблем со здоровьем певицы.

Фото : Instagram @evgeny_aldonin, julianachalova81

Тема:
Юлия Началова 141

Дочь певицы Юлии Началовой — 12-летняя Вера Алдонина — впервые поделилась рассказом о том, какие боли испытывала певица из-за подагры, передает Teleprogramma.Pro.

По словам девочки, Юлия старалась лишний раз не говорить о своем здоровье и о том, как себя чувствует, однако она все равно видела, как мать мучается. По словам Веры, иногда певица даже плакала. Но, разумеется, старалась делать это не при всех, а только в одиночестве, чтобы не расстраивать близких.

«Мне кажется, такой боли, которую мама испытала, никогда не испытывал никто из всех моих знакомых», — вспоминает ребенок.

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Рассказывая об этом во время телепередачи на «Первом канале», девочка расплакалась, добавив, что певица очень сильно любила жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Вера Алдонина живет с отцом — с футболистом Евгением Алдониным. Недавно он забрал ребенка от родителей Юлии Началовой в свою семью.

Тема:
Юлия Началова 141
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