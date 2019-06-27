В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места аварийной посадки самолета в Нижнеангарске, в результате которой, по предварительным данным, двое погибли и еще семь человек пострадали. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

С борта лайнера были спасены 43 человека пассажира. В настоящий момент 37 из них эвакуированы в здание аэропорта.

Ан-2» АК «Ангара» совершил выезд за пределы ВВП, пробил ограждение, затем совершил столкновение со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

Среди погибших, предварительно, двое пилотов.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции. Об этом сообщили в МВД по республике Бурятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры ЧП.