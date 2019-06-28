Видео: Глава ЛНР назвал имена пленных, которые будут переданы в Минске Медведчуку

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Леонид Пасечник отметил, что о времени и месте передачи удерживаемых лиц будет объявлено дополнительно.

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Фото, видео : РИА Новости/ Илья Питалев

Тема:
Украинский кризис 31

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник в четверг, 27 июня, в рамках встречи с лидером ДНР Денисом Пушилиным и руководителем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком озвучил имена пленных, которые должны быть переданы Незалежной 28 июня в Минске.

«Приняли решение поддержать инициативы партии „За жизнь“ и освободить четверых заключенных, которые завтра будут переданы в Минске господину Виктору Медведчуку», — заявил Леонид Пасечник.

По словам лидера ЛНР, Виктору Медведчуку будут переданы Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяйнов.

Леонид Пасечник отметил, что о времени и месте передачи заключенных будет объявлено дополнительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДНР и ЛНР передадут Киеву пленных 28 июня в Минске. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи лидеров самопровозглашенных республик с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Минске.

Тема:
Украинский кризис 31
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