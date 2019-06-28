Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Маши Яр

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала четырехлетняя Маша. У девочки — рак нервной системы. Последняя стадия. Позади уже девять курсов химиотерапии. Помочь могут только московские врачи, которые умеют бороться с раковыми клетками, применяя современную, но дорогостоящую терапию.

Семье Маши необходимо было собрать почти миллион рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 9 миллионов 142 тысячи 601 рубль. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Соне Матюниной с врожденным нефротическим синдромом.