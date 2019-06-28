Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, пишет РБК.
По информации климатологов, в этом году температура воздуха будет преимущественно держаться на высоких отметках. Климатологи также заявили, что
Брокер предсказал подъем глобальных температур вследствие воздействия человека на климат. После публикации термин прочно закрепился вместо другого — «непреднамеренное изменение климата».
В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате, целью которого было не допустить глобального потепления — снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Документ поддержали более 190 стран мира.
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