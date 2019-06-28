Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, пишет РБК.

По информации климатологов, в этом году температура воздуха будет преимущественно держаться на высоких отметках. Климатологи также заявили, что «тепловые волны станут только интенсивнее».

Автором термина «глобальное потепление» был американский геолог и климатолог Уоллес Брокер. Впервые он стал использовать его в статье в журнале Science в 1975 году.

Брокер предсказал подъем глобальных температур вследствие воздействия человека на климат. После публикации термин прочно закрепился вместо другого — «непреднамеренное изменение климата».

В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате, целью которого было не допустить глобального потепления — снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Документ поддержали более 190 стран мира.

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