2019 год станет одним из самых жарких за последние пять лет — ООН

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Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила, что «тепловые волны» будут появляться все чаще.

Фото : ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

Тема:
Погода 3837

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, пишет РБК.

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По информации климатологов, в этом году температура воздуха будет преимущественно держаться на высоких отметках. Климатологи  также заявили, что «тепловые волны станут только интенсивнее».

Автором термина «глобальное потепление» был американский геолог и климатолог Уоллес Брокер. Впервые он стал использовать его в статье в журнале Science в 1975 году.

Брокер предсказал подъем глобальных температур вследствие воздействия человека на климат. После публикации термин прочно закрепился вместо другого — «непреднамеренное изменение климата».

В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате, целью которого было не допустить глобального потепления — снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Документ поддержали более 190 стран мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спасти кожу в летнюю жару.

Тема:
Погода 3837
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