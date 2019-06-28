В МИД Грузии прокомментировали вопрос о безопасности российских туристов

Заместитель главы Министерства иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, отвечая на вопрос журналистов о гарантиях безопасности для российских граждан, отметил, что в Грузии они уже есть, пишет «Экономика сегодня».

Чтобы в этом убедиться, политик предложил представителям СМИ посмотреть статистику происшествий с туристами из РФ.

«Там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — цитирует Хвтисиашвили РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто заявила, что Россия — враг государства.