Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила со своей страницы в Facebook сообщение, в котором она резко высказалась в адрес России и заявила, что из-за протестов в ее стране она последний раз выступила в нашей стране 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Подмосковье и после этого не намерена приезжать.

По ее словам, за это выступление на нее накинулись соотечественники. Позднее эмоциональное сообщение 46-летней звезды, датированное 30 июня, исчезло с ее страницы, а под привязанными к нему комментариями красуется надпись «Этот контент сейчас недоступен». В настоящее время последняя публикация на странице певицы датируется 29 июня.

www.facebook.com @nino.katamadze

Протесты в Тбилиси начались 20 мая 2019 года из-за того, что во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) делегата из РФ Сергея Гаврилова посадили в кресло представителя Грузии. Инцидент вызвал недовольство некоторых политических партий.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, звезда советского кинематографа Вахтанг Кикабидзе не исключил вины грузинских властей в обострении отношений с Россией.