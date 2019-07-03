Соболезнования в связи с гибелью подводников приходят со всего мира

Соболезнования в связи с героической гибелью моряков на глубоководном аппарате ВМФ России приходят со всего мира. Одним из первых откликнулся вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Жители Севастополя, Мурманска и других флотских городов несут цветы к мемориалам. По предварительным данным, трагедия на борту научно-исследовательского судна произошла из-за пожара и унесла жизни 14-ти человек. Сам аппарат доставлен на базу Северного флота в городе Североморске.

Соболезнования родным и близким погибших моряков выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу лично контролировать расследование случившегося.

«Вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна российских территориальных вод Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего», — завил Шойгу.

«Сергей Кужугетович, это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высоко профессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших 7 — капитаны первого ранга, двое — герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Надо сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку», — добавил глава государства.

Президент поручил министру обороны вылететь в Североморск, там Сергею Шойгу представят доклад о том, что происходило на борту глубоководного аппарата во время трагедии. Комиссию по расследованию причин трагедии возглавит главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди погибших моряков семь капитанов первого ранга и два Героя России.