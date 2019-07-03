Соболезнования в связи с гибелью подводников приходят со всего мира

Соболезнования в связи с героической гибелью моряков на глубоководном аппарате ВМФ России приходят со всего мира. Одним из первых откликнулся вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Жители Севастополя, Мурманска и других флотских городов несут цветы к мемориалам. По предварительным данным, трагедия на борту научно-исследовательского судна произошла из-за пожара и унесла жизни 14-ти человек. Сам аппарат доставлен на базу Северного флота в городе Североморске.
Соболезнования родным и близким погибших моряков выразил Владимир Путин. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу лично контролировать расследование случившегося.
Президент поручил министру обороны вылететь в Североморск, там Сергею Шойгу представят доклад о том, что происходило на борту глубоководного аппарата во время трагедии. Комиссию по расследованию причин трагедии возглавит главком ВМФ Николай Евменов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди погибших моряков семь капитанов первого ранга и два Героя России.