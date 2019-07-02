Среди погибших подводников в Североморске было два Героя России

Президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично ознакомиться с ходом расследования гибели моряков-подводников на базе Северного флота в Североморске и доложить ему о первых результатах.

Глава государства отметил, что экипаж исследовательского судна был высокопрофессиональным.

«Из 14 погибших семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал Путин.

Российский лидер принес соболезнования семьям погибших моряков и пообещал оказать помощь родным.

Минобороны России во вторник, 2 июля, сообщило о гибели членов экипажа при пожаре в глубоководном научно-исследовательском аппарате. ЧП произошло накануне в территориальных водах РФ.