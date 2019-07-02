Среди погибших подводников в Североморске было два Героя России

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу провести тщательное расследование инцидента на подводном исследовательском аппарате Минобороны.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

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Президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично ознакомиться с ходом расследования гибели моряков-подводников на базе Северного флота в Североморске и доложить ему о первых результатах.

Глава государства отметил, что экипаж исследовательского судна был высокопрофессиональным.

«Из 14 погибших семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии», — сказал Путин.

Российский лидер принес соболезнования семьям погибших моряков и пообещал оказать помощь родным.

Минобороны России во вторник, 2 июля, сообщило о гибели членов экипажа при пожаре в глубоководном научно-исследовательском аппарате. ЧП произошло накануне в территориальных водах РФ.

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