Российский бизнес приехал на международную выставку в Дамаск

Российские бизнесмены принимают участие в международной выставке в Дамаске. За годы своего существования сирийский промышленный форум обрел статус крупнейшего на Ближнем Востоке. Первое мероприятие прошло еще 65 лет назад. И с тех пор проводилось ежегодно.

После войны форум возобновил работу лишь в 2017-м, и тогда открытие выставки вызвало ажиотаж среди желающих на нее попасть. Чем сегодня удивят выставочные павильоны — на форуме в Дамаске работает Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских военных передавших госпиталю в Алеппо коляски для раненых сирийцев. Те, кто получил травмы на войне с террористами, раньше не могли покинуть даже больничную палату.