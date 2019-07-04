Непогода накрыла Россию от Карелии до Черноземья

В регионах России продолжает бушевать непогода. Все из-за циклона, который уверенно движется на Восток широким фронтом от Карелии до Черноземья.

В Северной столице ливни продолжаются уже два дня. Большинство дорог в городе можно преодолеть только вплавь. В городском водоканале петербуржцев честно предупредили о потопах: ливневка на некоторых улицах не справится с таким количеством осадков.

В аэропорту Пулково из-за грозы несколько рейсов сели с опозданием. А в один из летевших лайнеров ударила молния, но к ЧП это не привело.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Природные катаклизмы не обошли стороной и Москву. Во время мощного урагана пострадали четыре человека. Одного придавило дорожным знаком, остальные оказались под упавшими деревьями. Все они сейчас в больнице. Ливни и грозы накрыли столицу не на один день.

И по словам синоптиков, такая погода установилась в большинстве регионов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая волна паводка угрожает непострадавшим ранее деревням в Иркутской области.