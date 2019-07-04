Непогода накрыла Россию от Карелии до Черноземья

, 8:28 Эфирная новость 29

Мощный циклон движется по территории страны, вызывая то ливни, то град, то грозу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, Пятый канал

Тема:
Погода 3856

В регионах России продолжает бушевать непогода. Все из-за циклона, который уверенно движется на Восток широким фронтом от Карелии до Черноземья.

В Северной столице ливни продолжаются уже два дня. Большинство дорог в городе можно преодолеть только вплавь. В городском водоканале петербуржцев честно предупредили о потопах: ливневка на некоторых улицах не справится с таким количеством осадков.

В аэропорту Пулково из-за грозы несколько рейсов сели с опозданием. А в один из летевших лайнеров ударила молния, но к ЧП это не привело.

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Природные катаклизмы не обошли стороной и Москву. Во время мощного урагана пострадали четыре человека. Одного придавило дорожным знаком, остальные оказались под упавшими деревьями. Все они сейчас в больнице. Ливни и грозы накрыли столицу не на один день.

И по словам синоптиков, такая погода установилась в большинстве регионов страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая волна паводка угрожает непострадавшим ранее деревням в Иркутской области.

Тема:
Погода 3856
4 июл
Глобальное потепление? Водоканал неожиданно объяснил потоп в Петербурге
4 июл
Четыре человека получили травмы после мощного урагана в Москве
3 июл
Деревья валятся, машины плывут: Последствия грозы с ливнем в Москве и Петербурге
3 июл
Молния попала в самолет перед посадкой в Петербурге
3 июл
Видео: Гроза с сильным ливнем обрушилась на Петербург
3 июл
Гидрометцентр: Погода меняется из-за глобального потепления
3 июл
«Лето все!» — в Петербурге в ближайшие недели ожидаются похолодание и грозы
3 июл
Видео: Пол-Петербурга залило дождем, засыпало градом, в остальной части — радуга
2 июл
Гроза на несколько часов парализовала работу «Шереметьево»
2 июл
Видео: Июльский снег накрыл горные районы Дагестана

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +9°
63.50
0.27 71.60
0.19
Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!

Последние новости

8:46
В Неаполе официально стартовала летняя Универсиада — 2019
8:37
«Подсадил на вискарик»: Клара Новикова рассказала о любви к крепким напиткам
8:28
Непогода накрыла Россию от Карелии до Черноземья
8:19
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Лисовой
8:08
Ольге Бузовой объяснили, почему она нескоро выйдет замуж
7:59
Как в кино: воры обчистили ювелирный в Ленобласти на 20 миллионов рублей

Сейчас читают

Гороскоп на 4 июля: Рыбы, любовь рядом!
В соцсетях раскритиковали свадебное платье Регины Тодоренко — фото
«Это просто какая-то жесть» — Саша Черно рассказала о визите к матери в тюрьму

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге