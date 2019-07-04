Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте прокомментировал призывы к соблюдению РФ Минских соглашений. Российский политический лидер отметил, что выполнение договоренностей зависит не только от Москвы.

« Нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде », — подчеркнул глава РФ.

Также в ходе своего выступления Владимир Путин напомнил, что один из пунктов Минских соглашений предписывал принятие закона об амнистии Украиной. Однако, несмотря на то, что законопроект был принят Верховной радой еще в 2016 году, президент Незалежной его до сих пор не подписал.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы к конструктивному сотрудничеству с Украиной. По словам главы РФ, улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания.