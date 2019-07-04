Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте прокомментировал призывы к соблюдению РФ Минских соглашений. Российский политический лидер отметил, что выполнение договоренностей зависит не только от Москвы.
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Также в ходе своего выступления Владимир Путин напомнил, что один из пунктов Минских соглашений предписывал принятие закона об амнистии Украиной. Однако, несмотря на то, что законопроект был принят Верховной радой еще в 2016 году, президент Незалежной его до сих пор не подписал.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности Москвы к конструктивному сотрудничеству с Украиной. По словам главы РФ, улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания.