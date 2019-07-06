Задержан капитан перевернувшегося в Черном море катамарана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина 1963 года рождения передан сотрудникам следственного комитета на транспорте.

Ранее сообщалось, что он скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Владелец судна «Атолл» задержан.

В результате ЧП в районе поселка Джубга погибли два человека. Предположительно, судно ранее было переделано под большее количество человек и вместо 12-ти на нем находилось более сорока.