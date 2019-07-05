Эксклюзивное видео с места трагедии в Черном море, где опрокинулся катер

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места крушения прогулочного катера в акватории Черного моря в Краснодарском крае.
Как рассказала следователь контрольно-следственного отдела Южного следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан, ЧП произошло вечером в пятницу, 5 июля, в 100 метрах от берега.
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В свою очередь представитель регионального МЧС Никита Гавриляк сообщил, что после поступления информации о происшествии туда были направлены экстренные службы реагирования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при крушении катера погибли две женщины.