Эксклюзивное видео с места трагедии в Черном море, где опрокинулся катер

, 20:28 Эксклюзивное видео 735

В Следственном комитете и МЧС рассказали о спасательной операции, которая развернулась в пятницу, 5 июля.

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В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места крушения прогулочного катера в акватории Черного моря в Краснодарском крае.

Как рассказала следователь контрольно-следственного отдела Южного следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан, ЧП произошло вечером в пятницу, 5 июля, в 100 метрах от берега.

«Предположительно, на борту находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. По информации очевидцев, проходящими водными суднами шесть человек были доставлены на берег. Устанавливается место их нахождения. Следователи выехали на место происшествия», — рассказала она.

Пятый канал

В свою очередь представитель регионального МЧС Никита Гавриляк сообщил, что после поступления информации о происшествии туда были направлены экстренные службы реагирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при крушении катера погибли две женщины.

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