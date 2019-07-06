Полиция Крснодарского края по данным на субботу утро, 6 июля, уточнила число людей, которые находились в момент трагедии на борту катамарана «Атолл» в Черном море. Шокирующие данные озвучил ТАСС глава Туапсинского района Анатолий Русин.

«По уточненным полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети», — заявил он.

Соответственно, превышение было не в четыре (первые данные были о 43 людях на борту — Прим.ред.), а в пять раз.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, изначально катамаран по своим техническим характеристикам предназначен для перевозки 12 человек. По предварительной информации, судно было переделано для удобства рассадки большего количества.

Капитан перевернувшегося в Черном море катамарана накануне к вечеру был задержан правоохранителями и передан сотрудникам следственного комитета на транспорте. После трагедии он попытался скрыться.

Региональный СК РФ после предварительного изучения обстоятельств крушения прогулочного судна возбудил уголовное дело по статье — ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В результате ЧП погибли две женщины.