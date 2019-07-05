Капитан перевернувшегося в Черном море судна объявлен в розыск

Сбежавший с места происшествия капитан катамарана «Атолл», перевернувшегося в Черном море неподалеку от поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края, объявлен в розыск. В ГУ МВД по региону отметили, что личность мужчины уже установлена, сообщает ТАСС.

В момент ЧП на борту катамарана находились 43 человека. Известно, что потерпевшее крушение прогулочное маломерное судно изначально было рассчитано на 12 пассажиров. Предположительно, для того, чтобы увеличить вместимость плавсредство было переделано.

Постановка на учет судна «Атолл» была произведена в 2017 году в порту Туапсе. Его хозяин зарегистрирован в Ставрополье и уже больше трех лет предоставляет услуги проката плавсредств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прогулочное судно, перевернувшееся в акватории Черного моря в Краснодарском крае, было перегружено. Информацию об этом сообщил директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев.