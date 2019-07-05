«Это однозначный перегруз» — директор пляжа «Джубга» о крушении катамарана

, 21:34 Эксклюзивное интервью 265

На борту плавсредства вместо 12 пассажиров находились 44.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Тимкив, Пятый канал

Прогулочное судно, перевернувшееся вечером в пятницу, 5 июля, в акватории Черного моря в Краснодарском крае, было перегружено. Об этом 5-tv.ru сообщил директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев.

«На борт посадили 44 человека из 12 возможных», — рассказал он.

Директор пляжа отметил, что как только из ситуационного центра МЧС поступил сигнал о ЧП, к месту крушения направились спасатели, а также находившиеся неподалеку рыбаки.

«В первую очередь спасли детей, после этого забрали взрослых», — рассказал он.

Помощь пострадавшим по мере их доставки на берег оказывали спасатели и медики в течение 40 минут, однако двоих человек спасти не удалось.

«Перегруз. При 12-13 посадочных местах загрузилось 44. Это однозначный перегруз», — резюмировал директор пляжа.

Следственный комитет РФ по факту опрокидывания прогулочного судна, проводит процессуальную проверку. Гибель двух отдыхающих официально подтверждена.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места трагедии в Черном море, где опрокинулось прогулочное судно.

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