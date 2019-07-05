Два человека пропали без вести из-за опрокидывания катамарана в Черном море

Два человека пропали без вести, еще 18 спасены в результате опрокидывания прогулочного катамарана в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края.

ЧП произошло вблизи Джубги, в 100 метрах от берега. Среди спасенных — четверо детей. Одна женщина попала в реанимацию. Экстренные службы продолжают поиски пропавших без вести. Подробности уточняются.

В поисках двоих пропавших без вести задействованы почти 20 человек.

Причины произошедшего устанавливаются.

Прошлым летом следователи возбудили уголовное дело в отношении организатора сплава в Хакасии, где перевернулся катамаран и погибли два человека.