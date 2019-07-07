Суд арестовал капитана затонувшего в Черном море катера

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга, в результате чего погибли два человека. Подозреваемый пробудет в СИЗО один месяц и 30 суток.

Прогулочный катер «Атолл» затонул в Черном море в ста метрах от берега вечером в пятницу, 5 июля. На борту находились 55 человек при вместимости в 12 пассажиров. Два человека погибли, еще несколько пострадали. Капитан катера сперва скрылся с места происшествия, но затем его задержали. Владельца судна также доставили в отдел полиции в Туапсе для разбирательств.

Как передавал 5-tv.ru, у капитана катера не было ни лицензии на перевозку пассажиров, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.