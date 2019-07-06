Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море

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Жертвами ЧП стали жительницы Мордовии и Белгорода.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Тимкив, СК РФ

Тема:
Крушение катамарана в Черном море 8

Установлены личности погибших при крушении катамарана «Атолл» в Черном море. Жертвами ЧП стали жительницы Мордовии и Белгорода, сообщает ТАСС.

«Погибшие в результате ЧП с катером на Черном море — две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения», — сказал глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан капитан перевернувшегося в Черном море катамарана. Мужчина 1963 года рождения передан сотрудникам следственного комитета на транспорте.

Региональный СК РФ после предварительного изучения обстоятельств крушения прогулочного судна возбудил уголовное дело по статье — ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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