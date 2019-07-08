В Иркутской области, в городе Тулун, прошла панихида по погибшим в результате сильнейшего паводка. Жертвами разгула стихии стали 22 человека, 11 пропали без вести, их поиски продолжаются.

Сейчас в регионе полным ходом идут восстановительные работы. Предстоит разобрать завалы, расчистить улицы и начать жизнь заново. А еще разобраться, кто виноват в том, что это наводнение стало катастрофой федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru публиковал список правил, соблюдение которых поможет спастись при наводнении. В частности, стоит подняться на последний этаж дома и выйти на крышу, обозначить свое местоположение чем-то ярким, а в случае отсутствия спасателей собрать плот.