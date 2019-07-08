Панихида по погибшим в результате паводка прошла в иркутском Тулуне — репортаж

, 9:57 Эфирная новость 96

Жертвами стихии стали 22 человека, 11 пропали без вести.

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Фото, видео : ТАСС / Светлана Латынина, Пятый канал

Тема:
Погода 3861 Паводок в Иркутской области 35

В Иркутской области, в городе Тулун, прошла панихида по погибшим в результате сильнейшего паводка. Жертвами разгула стихии стали 22 человека, 11 пропали без вести, их поиски продолжаются.

Сейчас в регионе полным ходом идут восстановительные работы. Предстоит разобрать завалы, расчистить улицы и начать жизнь заново. А еще разобраться, кто виноват в том, что это наводнение стало катастрофой федерального масштаба.

Ранее 5-tv.ru публиковал список правил, соблюдение которых поможет спастись при наводнении. В частности, стоит подняться на последний этаж дома и выйти на крышу, обозначить свое местоположение чем-то ярким, а в случае отсутствия спасателей собрать плот.

Тема:
Погода 3861
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