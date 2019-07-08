Край хачапури и «Киндзмараули» оставили без российских потребителей — репортаж

, 21:11 Эфирная новость 174

В Госдуме в понедельник, 8 июля, поддержали инициативу депутатов принять дополнительные жесткие меры в отношении Грузии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Владимир Умикашвили, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 37

Комитет российской Госдумы по международным делам поддержал предложение депутатов принять дополнительные жесткие меры против Грузии. Речь о поставках вина и минеральной воды, и о замораживании денежных переводов, это сотни миллионов долларов. А для экономики Грузии 8 июля и без того черный день календаря, вступил в силу запрет на полеты для российских авиакомпаний в край хачапури и киндзмараули.

О том, какие страсти сейчас кипят в Грузии, в видеосюжете Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что группа «А-Студио» перенесла концерт в Грузии. Директор группы Евгений Селезнев отметил, что такое решение связано с внутриполитической ситуацией в Грузии.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 37
8 июл
Москва ждет реакции международного сообщества на выходку «Рустави-2»
8 июл
Российских туристов из Грузии будут вывозить через соседние страны
7 июл
МИД ответил на «менторские поучения» США в отношении запретов рейсов в Грузию
6 июл
МИД РФ призвал США сменить «менторский тон» в вопросе запрета полетов в Грузию
1 июл
Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
1 июл
В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России
1 июл
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
1 июл
Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе выступать в России
29 июн
Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение
28 июн
В МИД Грузии прокомментировали вопрос о безопасности российских туристов

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +9°
63.87
0.29 71.71
0.05
Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Последние новости

22:37
«Страшнее, чем в жизни!»: Юлия Барановская показала прогулку с детьми над пропастью
22:29
Видео: Офис телеканала NewsOne в Киеве блокировали радикалы
22:22
Грузинского ведущего отстранили от работы за выпады в адрес Путина
22:16
«Женщины слабее умом»: Протоиерей РПЦ о способностях двух полов
22:09
«15-летний капитан»: Джанабаева предъявила публике повзрослевшего сына Меладзе
21:59
Матвиенко: До 80% минеральной воды в магазинах — контрафакт

Сейчас читают

«Меня послал муж»: Лолита назвала причину разрыва с пятым супругом
«Маленькие Галустяшки» — Михаил Галустян показал повзрослевших дочек
Видео: Михалкова в бикини на яхте сразила фанатов фигурой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге