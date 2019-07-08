Комитет российской Госдумы по международным делам поддержал предложение депутатов принять дополнительные жесткие меры против Грузии. Речь о поставках вина и минеральной воды, и о замораживании денежных переводов, это сотни миллионов долларов. А для экономики Грузии 8 июля и без того черный день календаря, вступил в силу запрет на полеты для российских авиакомпаний в край хачапури и киндзмараули.

О том, какие страсти сейчас кипят в Грузии, в видеосюжете Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что группа «А-Студио» перенесла концерт в Грузии. Директор группы Евгений Селезнев отметил, что такое решение связано с внутриполитической ситуацией в Грузии.