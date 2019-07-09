Видео: В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям

, 22:57 Эфирная новость 22

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе позитивно оценил заявление президента России о нецелесообразности введения санкций против данной страны. Сам Владимир Путин инициативу о санкциях не разделил и отметил, что не стал бы вводить запреты «из уважения к грузинскому народу».

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

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Вооруженные протесты в Тбилиси 40

Комментарий президента стал фактически ответом Госдуме. Депутаты призвали правительство наложить новые ограничительные меры на Грузию. В чем конкретно — должен был определить Кабмин и представить на подпись президента. Но и после его заявления парламентарии свою инициативу не отозвали, оставив за правительством право на дополнительные меры. Корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин понял, что депутаты так среагировали не столько на конкретные оскорбления в СМИ, сколько на общую русофобию отдельных грузинских политиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин не будет настаивать на уголовном деле против телеведущего Габунии.

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