Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» выразил уверенность, что сближение России и Незалежной неизбежно произойдет. По словам главы государства, обе страны рано или поздно сумеют выстроить союзнические отношения, сообщает News.ru.

« Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно », — сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что премьера фильма американского кинематографиста Оливера Стоуна и российского режиссера Игоря Лопатенка «В борьбе за Украину» запланирована на 19 июля в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине.