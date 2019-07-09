Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно

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Президент России выразил уверенность, что страны сумеют выстроить союзнические отношения.

Фото : ТАСС/Дружинин Алексей

Тема:
Украинский кризис 47

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» выразил уверенность, что сближение России и Незалежной неизбежно произойдет. По словам главы государства, обе страны рано или поздно сумеют выстроить союзнические отношения, сообщает News.ru.

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что премьера фильма американского кинематографиста Оливера Стоуна и российского режиссера Игоря Лопатенка «В борьбе за Украину» запланирована на 19 июля в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине.

Тема:
Украинский кризис 47
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