На севере Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из берегов вышла река Кухтуй и затопила дорогу, ведущую к аэропорту «Охотск». Эта же трасса соединяет райцентр с остальными населенными пунктами.

Стихия обрушилась и на города Поволжья. После мощного ливня по колено в воде оказались жители Казани. Затопило тротуары и дороги.

Мощный ураган пронесся и по Воронежу. Около часа в городе лил дождь и сыпал крупный град. Вот кадры, которыми делятся пользователи социальных сетей. На них видно — улицы сначала буквально покрылись ледяными сугробами, а потом по ним потекли бурлящие реки. Машины передвигались по капот в воде.

Ливневки не справились с большим потоком воды и в Брянске. Ну а в Волжске — это в республике Марий Эл — ураган с корнем вырвал десятки деревьев. К счастью, никто не пострадал. Сейчас местные власти оценивают ущерб. А коммунальщики устраняют последствия непогоды.