В Хабаровском крае объявлен режим ЧС — видео

, 11:25 Эфирная новость 89

Вышедшая из берегов река Кухтуй, затопила дорогу к аэропорту «Охотск».

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Фото, видео : ТАСС/Шипицин Кирилл, Пятый канал

Тема:
Погода 3871

На севере Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из берегов вышла река Кухтуй и затопила дорогу, ведущую к аэропорту «Охотск». Эта же трасса соединяет райцентр с остальными населенными пунктами.

Стихия обрушилась и на города Поволжья. После мощного ливня по колено в воде оказались жители Казани. Затопило тротуары и дороги.

Мощный ураган пронесся и по Воронежу. Около часа в городе лил дождь и сыпал крупный град. Вот кадры, которыми делятся пользователи социальных сетей. На них видно — улицы сначала буквально покрылись ледяными сугробами, а потом по ним потекли бурлящие реки. Машины передвигались по капот в воде.

Ливневки не справились с большим потоком воды и в Брянске. Ну а в Волжске — это в республике Марий Эл — ураган с корнем вырвал десятки деревьев. К счастью, никто не пострадал. Сейчас местные власти оценивают ущерб. А коммунальщики устраняют последствия непогоды.

Тема:
Погода 3871
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